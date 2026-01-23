Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos en racha y Azules al límite: la mente se vuelve clave en la novena temporada

Los Rojos atraviesan uno de sus mejores momentos en Exatlón México, pero saben que la clave está en mantener la mente en calma, como lo señaló Emilio al advertir que no deben soltar la sinergia de concentración y aprovechar el hambre colectiva por ganar la primera supervivencia, mientras del lado Azul el hartazgo por las derrotas se hace evidente, con Koke reconociendo el riesgo que representa el equipo rival y con los Azules encontrando una vía de escape a la tensión al crear el “Imitatlón” para liberar presión sin perder el espíritu competitivo.