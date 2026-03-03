Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Final Roja? Mati acumula riqueza y Doris responde en plena batalla femenil
Mati se convierte en la primera mujer en acumular riqueza en Exatlón México y deja claro que quiere más. Mientras tanto, Doris advierte que el Equipo Azul no facilitará el camino hacia una posible Final Roja.
Mati celebró convertirse en la primera mujer en acumular riqueza en Exatlón México y reconoció el talento de su equipo, asegurando que, si gana más, pensará en beneficio colectivo. También afirmó que no es igual competir contra una Azul que contra una Roja. Doris respondió que el Azul no permitirá fácilmente una Final Roja.