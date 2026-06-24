Programa Completo 1 de junio | Luis intenta seguir adelante tras la salida de Nash
La despedida de Nash dejó una huella profunda, pero la competencia continúa y los cocineros deben mantenerse enfocados en las exigencias de la cocina más famosa de México.
El 1 de junio estuvo lleno de emociones en la cocina más famosa de México. Luis se mostró afectado por la salida de Nash, una despedida que dejó un gran vacío entre sus compañeros. Sin embargo, sabe que la competencia no se detiene y que debe mantener la fortaleza para seguir adelante.