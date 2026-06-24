Julio recibe un mensaje de su mamá en el Mundo de MasterChef 24/7 y así reaccionó (VIDEO)

La tarde de este miércoles, previo a la gala de MasterChef 24/7 y el duelo de capitanes, los cocineros leyeron algunos mensajes de redes sociales. Entre los textos que les mostraron apareció el de la mamá de Julio, lo que hizo reaccionar de forma emotiva al cocinero de Nuevo León, quien no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas.