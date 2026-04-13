Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Dominio Azul! Evelyn y Leo celebran y llega el momento más emotivo a la escuadra Azul en videollamadas con sus familias

Los Azules llegaron con gran intensidad a la competencia, mientras los Rojos mantenían la expectativa. Evelyn sumó un nuevo auto a su lista de logros, y Leo expresó su emoción tras ganar, destacando su carácter competitivo. No obstante, el momento más emotivo se vivió cuando los integrantes del Equipo Azul pudieron reconectar con sus familias tras meses de aislamiento dentro de Exatlón México.