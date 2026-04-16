Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Fiesta Azul! Katia agradece el triunfo mientras los Rojos encuentran motivación

El Equipo Azul celebró en Exatlón México tras llevarse un importante premio, con Katia agradeciendo el triunfo. Mientras tanto, los Rojos lamentaron la derrota, aunque Mono destacó que la vibra del equipo ha mejorado. Humberto coincidió, señalando que, pese a los resultados, el grupo ha mostrado un crecimiento notable.

