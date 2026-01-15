Exatlón México | Mejores Momentos |Leo celebra fuera de los Azules y El Equipo Rojo enfrenta su peor encierro

El contraste fue total en Exatlón México, luego de que El Equipo Azul celebrará ganar una experiencia colosal fuera de los límites de la competencia. Leo reconoció que el famoso spaghetti de Katia fue clave para arrasar en la contienda, mientras que del otro lado, El Equipo Rojo regresó con los ánimos por el suelo, expresando frustración por no poder salir, sentirse encerrados y ver cómo la distancia entre ambos equipos comienza a pesar tanto en lo deportivo como en lo emocional.