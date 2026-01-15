Exatlón México | Mejores Momentos |Leo celebra fuera de los Azules y El Equipo Rojo enfrenta su peor encierro
Mientras el Equipo Azul celebra sus victorias y elevan su ánimo reforzando su unión, El Equipo Rojo enfrenta uno de sus momentos más complicados al sentirse atrapado y sin salida dentro de la competencia.
El contraste fue total en Exatlón México, luego de que El Equipo Azul celebrará ganar una experiencia colosal fuera de los límites de la competencia. Leo reconoció que el famoso spaghetti de Katia fue clave para arrasar en la contienda, mientras que del otro lado, El Equipo Rojo regresó con los ánimos por el suelo, expresando frustración por no poder salir, sentirse encerrados y ver cómo la distancia entre ambos equipos comienza a pesar tanto en lo deportivo como en lo emocional.