Exatlón México | Mejores Momentos | “Todo es color rojo”: Equipo Rojo vuelve a la Villa 360 y prende la segunda mitad de la novena temporada

El Equipo Rojo celebró con euforia el regreso a la Villa 360 luego de cuatro semanas en La Barraca Metálica, con Mono asegurando que el equipo estuvo a la altura y que arrancan la segunda mitad de la temporada con el pie derecho, mientras preparan albercada y carnita asada; del lado Azul, Doris y Leo reconocieron que fue la noche del rival y aceptaron la derrota con deportividad, adelantando que ahora tocará pijamada real fuera de la villa.