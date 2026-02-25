Exatlón México | Mejores Momentos | Azules recargan pilas tras y reaccionan a la trifulca Roja
El Equipo Azul celebra en Exatlón México, mientras Doris asegura que la recompensa fortalecerá mentalmente a la escuadra, a pesar de la tensión de que se vivió en el Equipo Rojo
Los Azules festejaron en Exatlón México y destacaron que les ayudará a recargar energía física y emocional. Doris afirmó que el beneficio fortalecerá la unión del equipo. También reaccionaron a la trifulca que se vivió en el Equipo Rojo durante uno de los circuitos.