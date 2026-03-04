Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Azul festeja en la alberca tras victoria clave y Mati reconoce las derrotas
Koke se convierte en héroe del día al dar el punto decisivo para la experiencia colosal. Mientras los Azules celebran en grande, Mati reflexiona sobre las derrotas acumuladas y Humberto lanza un mensaje para no bajar la cabeza.
En Exatlón México, Koke dio el punto decisivo para la experiencia colosal y el Equipo Azul celebró con un chapuzón. Evelyn advirtió que estas ventajas parecen vacaciones, mientras Mati reconoció que han vivido derrotas en La Barraca; Humberto pidió levantar la cara.