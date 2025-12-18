“Pensé que iba a durar muchos años”. El desgarrador relato de Michell Tanori ex participante de Exatlón México sobre su madre y una lección de vida “No puedes dar nada por sentado”

La atleta Michell Tanori, exparticipante de Exatlón México, recientemente compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida recordando la vida de su madre, mujer que en sus palabras siempre vio fuerte y llena de energía. Michell Tanori contó de manera sencilla cómo los frijoles que ella preparaba y la insistencia en que aprendiera a cocinarlos. Michell Tanori confesó que nunca imaginó que esos momentos cotidianos se convertirían en recuerdos irremplazables, dejando en claro que en esta vida todo cambia en un segundo y no se debe dar nada por sentado.

¿Qué le pasó a la mamá de Michell Tanori?

La ex participante de Exatlón México contó que su vida dio un giro inesperado y doloroso cuando su madre acudió al seguro social por una situación aparentemente menor; confiesa que nada les haría imaginar lo que estaría por venir, pues Tanori relató que, tras ingresar por algo sencillo, la familia recibió una noticia devastadora: su madre se encontraba en estado vegetativo y los médicos les dieron un pronóstico de vida entre tres y seis meses. En cuestión de horas, la percepción de estabilidad que dominaba su vida cambió para siempre.

“No hay que dar nada por sentado”. La lección que nos otorga Tanori

De acuerdo con lo que relató Tanori, en ese momento fue cuando todo cambió, la rutina, los planes y la vida misma. Con este sentimiento a flor de piel, sus seguidores comentaron que después del sentimiento de pérdida viene el impacto de reconocer “cuántas veces” se deja pasar lo que es verdaderamente importante. “Pensé que me iba a durar muchos años”, dejando claro que la certeza del mañana es una ilusión.

Un mensaje que trasciende

Si vamos más allá del dolor, Michael Tanori nos dejó un testimonio con una advertencia clara. “No puedes dar nada por sentado”. Historias como esta nos recuerdan que detrás de las carreras, de los puntos obtenidos, de la garra que define a los atletas de alto rendimiento, existe un ser humano que ríe y sufre al igual que todos.