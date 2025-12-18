El pueblo de Jalisco que nadie sabía que es tan hermoso: tiene un mirador impresionante para ver el atardecer

Hay un pueblo en Jalisco que es poco conocido, pero poco a poco se ha ganado la fama de ser tan atractivo como otros Pueblos Mágicos de la zona, como Ajijic o Jocotepec. Quienes lo han visitado han descubierto lugares hermosos, como un mirador impresionante para ver el atardecer.

Se trata de Jamay, un pueblo a orillas del lago de Chapala que, por su ubicación, aún es poco explorado. Cuenta con un malecón, comida tradicional y el mirador de Santa Cruz, ideal para tomar fotografías.

De acuerdo con sitios especializados en turismo de Jalisco, desde este punto se puede tener una vista panorámica del pueblo y es uno de los pocos lugares desde donde también se aprecia el lago de Chapala casi en su totalidad.

¿Dónde está el mirador de la Santa Cruz de Jamay?

El mirador de Santa Cruz en Jamay está ubicado en el cerro de la localidad. Para subir, es necesario recorrer una ruta corta de senderismo hacia el Santuario de Chapala. A su vez, para llegar a Jamay desde Guadalajara, puedes tomar la carretera a Chapala y luego la desviación hacia Ocotlán. El trayecto es de aproximadamente una hora y media.

¿Qué hacer en Jamay, además de ir al mirador?

En Jamay puedes disfrutar de un montón de actividades todos los días, aunque los fines de semana son los más concurridos. Según el Departamento de Turismo de Jalisco, puedes caminar por su malecón, visitar restaurantes con vista al lago y conocer el emblemático Monumento al Papa Pío IX. También recomiendan:

Conocer el balneario Corral Grande

Visitar las haciendas históricas cercanas

Conocer el parque Xamay Xtremo

Así es el mirador de Jamay, un pueblito escondido de Jalisco.|(ESPECIAL/Google Maps)

¿Cómo es el clima en Jamay, el pueblo de Chapala?

El clima en Jamay suele ser cálido, al igual que en los poblados cercanos al lago de Chapala. En invierno, por ejemplo, la temperatura ronda los 23 °C, con mínimas de 11 °C. Es un clima ideal para recorrer senderos, disfrutar de la naturaleza y conocer rincones mexicanos poco conocidos.