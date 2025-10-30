Preocupación total: La abuelita de Ella Bucio sufre complicaciones de salud y la atleta vive días de angustia

Dentro de Exatlón México existen atletas que se han sabido ganar el amor de los fans, y una de ellas sin duda es Ella Bucio, quien es ampliamente reconocida por su entrega y fortaleza. No obstante, en los últimos días Ella no la ha pasado del todo bien, no solo dentro de los circuitos, sino también fuera de ellos, pues en reiteradas ocasiones Bucio ha señalado que no se siente del todo cómoda dentro de la novena temporada y recientemente hablo sobre la difícil situación de salud que está sufriendo su abuelita, lo que la ha mantenido en la incertidumbre fuera de la competencia.

¿Por qué ha sufrido Ella dentro de Exatlón?

Durante algunas de las últimas emisiones del reality, Ella ha compartido con sus compañeros y frente a cámara, el sentirse frustrada por no poder rendir al máximo dentro de la competencia, No obstante, sus palabras tomaron un tono más vulnerable cuando confesó que su mente y corazón están fuera del circuito con su familia.

No obstante, fue la noticia que sobre la reciente hospitalización de su abuelita la cual sacudió a Ella, pues de acuerdo con lo que se puede observar en el video, la mujer fue internada de emergencia a causa de complicaciones derivadas a supuestos problemas cardíacos, situación que mantiene en alerta a la atleta, quien intenta darlo todo en cada circuito a pesar del dolor.

¿Los fans no han dejado sola a Ella?

Después de lo ocurrido, los fans de la gran familia de Exatlón se han hecho presentes, entregando todo tipo de cometarios de apoyo a la atleta, donde no solo velan por la salud de su familiar, sino que también recordándole a la atleta la fuerza que la caracteriza y a la que debe apelar para salir adelante ante cualquier adversidad.

¿Qué pasará con Ella dentro de la novena temporada de Exatlón México?

A pesar de la gran presión que afecta a la atleta, Bucio, continúa dando su máximo esfuerzo dentro de la competencia, dejando en claro el gran compromiso que se requiere para saberse ser una de las mejores atletas de alto rendimiento en México. Para Ella el camino hacia la gloria de Exalón México parece complicado y estresante, pero este solo será una prueba más que tendrá que superar para llevarse toda la gloria.

