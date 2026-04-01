El ritual de Mhoni Vidente para atraer la abundancia desde el 1 de abril

Abril es un mes importante energéticamente, ya que damos inicio a la primavera; con el nacer de nuevas flores, llegan nuevas oportunidades y comienzos. Es así que la reconocida astróloga Mhoni Vidente recalca la importancia de tener toda la buena suerte a tu favor.

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Ella compartió un ritual para la abundancia, el cual se recomienda hacerlo el 1 de abril; para que lo puedas hacer, te detallaremos en qué consiste; es muy fácil de lograr.

¿Cómo atraer la abundancia en abril?

El ritual para la abundancia que recomienda Mhoni Vidente hacer el 1 de abril es más fácil de lo que parece, ya que podemos emplear elementos que normalmente tenemos en casa. Realiza lo siguiente:

En dos limones vas a dibujar una cruz con tus uñas, y a cada uno de ellos los vas a rociar con tu perfume favorito. Los pasarás por tu cuerpo, vas a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. A un billete que tengas, lo vas a perfumar con tu fragancia favorita y lo pasarás por tu cuerpo 3 veces. Visualiza la llegada de riqueza y estabilidad. En una copa de agua, vas a introducir los limones y el billete. Vas a cubrir una veladora roja con canela en polvo y tu perfume favorito. La vela y un incienso de sándalo los vas a encender, solicitando protección; concéntrate en pedir salud y amor. Una vez que la veladora se consuma, vas a desechar los limones lejos de casa, vas a verter un poco de alcohol (tequila, ron o mezcal) en la calle, mientras que el billete lo vas a dejar secar para poder gastarlo en algo.

¿Qué significa el mes de abril en lo espiritual?

Como se mencionaba en un inicio, es importante hacer el ritual de la abundancia el 1 de abril, debido a que es un mes que representa la renovación y el florecimiento, permitiendo que podamos equilibrar la energía y lograr un renacimiento emocional.

Aunque podemos hacerlo en cualquier momento del día, Mhoni Vidente recomienda que se haga antes de las 6 de la tarde, y hacerlo una vez que nos hayamos bañado, ya que tiene poderes para atraer la abundancia y eliminar las malas vibras que tengamos adheridas.