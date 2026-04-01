Nana Calistar revela los colores que debes ocupar para tener suerte del miércoles 1 al sábado 5 de abril de 2026

La astróloga Nana Calistar ha revelado cuáles son los colores de ropa que deben ocupar cada uno de los 12 signos del zodiaco, recordemos que, cada color es diferente para cada persona y estos los puede portar desde el 31 de marzo hasta los primeros días de abril, para ser más precisos hasta el 5 de abril del presente año.

¿Cuáles son los colores que debe portar cada 1 de los 12 signos del zodiaco según Nana Calistar?

Aries: Rojo Pasión

Tauro: Verde Oliva

Géminis: Amarillo Intenso

Cáncer: Blanco

Leo: Dorado

Virgo: Azul ClaroLibra: Rosa Palo

Escorpión: Negro

Sagitario: Naranja

Capricornio: Gris Acero

Acuario: Turquesa

Piscis: Violeta

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La astrología también se fija en la influencia que tienen los colores, los cuales pueden determinar el estado de ánimo de las personas, tanto en la personalidad como en la energía; y de acuerdo con cada signo zodiacal, algunas tonalidades se asocian para ayudar a ponerle un equilibrio a la manera en que viven aquellos seres humanos que creen en el esoterismo.

¿Qué tienen qué ver los colores en la vida de las personas?

Aunque los colores en la astrología y en el esoterismo tienen mucho qué, ver, la realidad es que, la tonalidad de cada color determina de manera científica y real en la vida de las personas; más específicamente en las emociones. Cada tono evoca reacciones específicas que pueden cambiar el estado de ánimo de cada ser humano.

Por ejemplo, los amarillos estimulan la creatividad y la alegría, el verde denota armonía y equilibrio, mientras que, el color púrpura se asocia con la reflexión y el lujo. Sabías que, existe la psicología del color ya que cada tono tiene un significado en específico, el cual influye de manera directa en el estado de ánimo de cada persona.

El significado de los colores de acuerdo con la psicología son:

Pasión y Energía el Rojo

Confianza y Tranquilidad el Azul

Alegría y Optimismo el Amarillo

Equilibrio y Crecimiento el Verde

Creatividad y Espiritualidad el Púrpura

El rojo o naranja provoca entusiasmo y urgencia, estos son colores cálidos

El verde y azul generan paz y serenidad, son colores fríos

El blanco y gris genera sensaciones de tristeza y simplicidad, son colores neutros