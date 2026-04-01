No más sueros... consume estas 3 frutas para evitar deshidratarte

Lejos de cualquier polémica generada en semanas pasadas con lo benéfico o no de ciertas marcas de bebidas como los sueros, la salud de las personas recae en buena medida con sus niveles de hidratación. Por ello se recomienda ampliamente que se sigan las instrucciones acerca de las frutas que pueden ayudar a la hidratación en estos días de alto impacto por culpa del calor.

Jorge D’Alessio rompe el silencio sobre su crisis matrimonial con Marichelo

¿Por qué estas frutas ayudan al cuerpo a no deshidratarse?

Aunque en algunas regiones de México se han presentado lluvias intensas, el calor ya ha dicho presente y por eso es importante mantener los niveles de hidratación en su justo lugar. En este caso, el melón, la piña y la sandía son ampliamente recomendadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Las explicaciones vienen a continuación.

Frutas que ayudan a no deshidratarse: melón

Este fruto tiene un alto contenido en electrolitos como el potasio, que ayudan a reponer los minerales cuando se suda. Y en general se habla del melón por ser un contenido de 90% en agua. Pero además la clave radica en ser una fruta con vitamina A, la cual es fácil de digerir (ideal para adultos mayores, niños o personas con problemas para digerir alimentos), cuida tu visión ante la exposición de mucho tiempo bajo la luz solar, favorece la regeneración de la piel expuesta al sol y fortalece tu sistema inmunológico.

Frutas que ayudan a no deshidratarse: piña

Del listado, probablemente muchos no toman tanto en cuenta a la piña, pero tal como las 3 frutas indicadas, sirve en demasía para no deshidratarse. Es un fruto lleno de agua y fibra, lo cual hace que te sientas hidratado y saciado. Contiene mucha vitamina C, situación ideal para la reparación de tejidos y el cuidado de tus defensas. Dado que tiene Bromelina, puede ayudar a la hinchazón o el dolor de cuerpo típico de los días de actividad intensa. Y además contiene enzimas, que sirven para facilitar la digestión de proteínas, ideal para dietas cargadas de mariscos o carnes.

Frutas que ayudan a no deshidratarse: sandía

Esta opción es también muy popular, pues se conoce que la sandía contiene cerca del 90% de composición en agua. Aporta muy pocas calorías. Contiene licopeno, compuesto que actúa como un poderoso antioxidante que protege células del daño oxidativo. Tiene un alto contenido de potasio y magnesio, que como ya se indicó, son electrolitos que se pierden cuando el cuerpo suda. Y además tiene muchas vitaminas como la A, la B y la C, que son esenciales para la piel, la visión y el sistema inmune.