Exatlón México: Mono Osuna vence a Leo y conquista la medalla varonil de la semana 24
Mono Osuna brilló en una carrera cerrada frente a Leo y conquistó la medalla varonil en un momento clave de la competencia.
Mono Osuna conquistó la medalla varonil de la semana 24 en Exatlón México tras una intensa carrera contra Leo. La victoria fue celebrada por su equipo, ya que todos los hombres están en riesgo de eliminación y esta medalla representa una ventaja clave que podría significar una vida extra dentro de la competencia.