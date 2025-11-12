Humberto Noriega y Mono Osuna tienen un mensaje IMPORTANTE para todos sus fans y esto sabemos

Hoy en día Exatlón México es sin lugar a duda el reality deportivo más importante de México, pues dentro de él, no solo se vive la emoción de la competencia, el riesgo de luchar por ser el mejor o la garra que saca lo mejor de cada atleta, sino también la pasión, la frustración, la nostalgia y hasta el agradecimiento. Humberto y “Mono” Osuna, han sorprendido a todos los fans de la escuadra roja con un emotivo mensaje.

Desde el Encierro Humberto Noriega y Mono Osuna, desde el encierro se robaron la atención del público con un mensaje lleno de emoción, gratitud y determinación. Los atletas mostraron su lado más humano, al recordar a los fans que su apoyo es fundamental a cada paso.

“23 semanas echándole huevos”: Humberto Noriega prende a la familia roja

Con la gran energía que los caracteriza, Humberto y “Mono”, saludaron a la gran familia roja, hablando desde el corazón y con un mensaje directo. “Queremos saludar a la familia, aquí seguimos echándole huevos como siempre... vamos por las 23 semanas”.

️ Mono Osuna: “Queremos que la final sea entre dos rojos”

Por su parte “Mono” Osuna, con el carisma que lo caracteriza se sumó al saludo y con las emociones a flor de piel declaró:

“Mis fieles familia roja, agradecidos de la temporada pasada, venimos con energía renovada para la novena. Esperamos que la final sea entre dos rojos, ojalá”. Así mismo, Mono aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores: “Hagan su chamba allá apoyando que nosotros daremos victorias de este lado. Manden buenas vibras, buenos deseos, que nosotros vamos a partirnos la madre acá”.

Una dupla que conquista dentro y fuera del circuito

Dentro de la novena temporada tanto Noriega como “Mono” son dos pilares fundamentales del Equipo Rojo, no solo por su gran desempeño físico, sino también por su carisma, compañerismo y experiencia con la que han podido guiar a todo su equipo en momentos complicados.

