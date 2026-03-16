Según la IA quiénes podrían ser los siguientes peleadores en la segunda edición del Ring Royale

El evento de entretenimiento y espectáculo Ring Royale 2026 se llevó a cabo el pasado domingo 15 de marzo de 2026, sin embargo, al parecer el público tuvo una buena aceptación y ahora te diremos quiénes podrían ser los peleadores que suenan para la segunda edición de este acontecimiento de acuerdo con lo que dice la Inteligencia Artificial.

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¿Quiénes son los famosos que podrían estar en la segunda edición de Ring Royale 2026?

De acuerdo con la información que ha revelado la Inteligencia Artificial, y aunque Poncho de Nigris no ha confirmado nada, la IA ha revelado los nombres que podrían estar en la siguiente edición del Ring Royale 2026 y estos son: Gala Montes, Adrián Marcelo, Samadhi Zendejas, Clovis Nienow o Rodrigo Romeh y algunas revanchas entre Alberto del Río contra Chuy Almada o la de Alfredo Adame ante Carlos Trejo.

Estos son los famosos que dijeron que sí les gustaría medirse en la segunda edición del Ring Royale 2026

Una de las primeras famosas que desfiló antes de iniciar la primera edición del Ring Royale 2026 fue la influencer y modelo Danik Michell, la creadora de contenido dijo que ella no tiene miedo y cuando le preguntaron si se mediría ante Marcela Mistral o Karely Ruiz, la conductora dijo que no importaba contra quién fuera, ella se subiría.

El segundo cantante confirmado de palabra, fue Santa Fe Klan, el nacido en Guanajuato de igual forma fue cuestionado sobre si se subiría al cuadrilátero en este tipo de espectáculo a lo que el artista dijo que sí, porque a él le encantaban los putaz… Otro que confirmó 100% su presencia en Ring Royale 2027 fue precisamente el organizador de este evento, Poncho de Nigris, quien quiere subirse contra Adrián Marcelo, con quien se hizo de palabras hace un par de meses atrás.

Resultados del Ring Royale 2026

Ronny vs Joker (pelea sin careta): El ganador fue Ronny

La Kylie y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas): La ganaron La Kylie y Georgiana

Abelito vs Bull Terrier: La ganó Bull Terrier

Alberto del Río vs Chuy Almada: La ganó Chuy Almada

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella: La ganó Aldo de Nigris

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: La ganó Adame

Karey Ruiz vs Marcela Mistral: La ganó la Musa