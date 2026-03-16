Prueba una auténtica pizza napolitana en este pueblo de México

México es un país reconocido mundialmente por sus múltiples espacios para visitar. La variedad de climas y naturaleza general que comprenden los distintos estados de la república, permiten que el visitante tenga oportunidad para decidir qué hará. En este caso, este pueblo de Baja California es conocido por su espectacular pizza napolitana, al puro estilo de la propia Italia.

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¿Por qué se alaba la pizza napolitana de este sitio de Baja California?

El concepto de este sitio en dicho estado del país está inspirado en Italia y es parte de los Reinos de México. Pero antes de explicar dicho concepto, el turismo puede encontrar en este pueblo casitas de piedra caliza y roca. Además, ofrece una auténtica pizza sabor napolitano. Es decir, aquí se combina la vida comercial, residencial y turística.

El nombre de este lugar es Sassi del Valle, ubicado en la zona vitivinícola y de olivares en el Valle de Guadalupe. De hecho el concepto trata de replicar lo que ocurre en la ciudad de Matera, donde hay casas incrustadas en la montaña. En esos hogares los pisos son de piedra blanca con ventanas verdes.

En el pueblo se encuentran espacios exclusivos y muy tranquilos. Hay una plaza principal llamada El Zócalo, hay boutiques, restaurantes con comida italiana como la ya mencionada pizza napolitana, hay zona comercial con galerías, cafeterías, bares, heladerías, spas y los espacios de alojamiento para quedarse los días que se dispongan.

¿Por qué es especial este sitio donde se vende pizza napolitana?

Sassi del Valle es un pueblo que pertenece al concepto de Reinos de México, al cual también pertenece Val´Quirico, donde se busca la combinación de culturas. Se fundamenta en dos grandes pilares: arquitectura temática y economía circular para el desarrollo del lugar y las comunidades aledañas.

Tras lo bien recibido que fue Val’Quirico, este nuevo proyecto busca ofrecer un espacio que represente de manera atractiva el concepto de la pequeña Italia en Baja California, la cual está incrustada en el rancho Olivares del Valle de Guadalupe, Ensenada.