Estas son las 3 frutas que no le debes dar a tus perros

Los seres humanos están acostumbrados e incluso son totalmente alentados a consumir frutas. En general son buenas para la salud, totalmente benéficas si se combina con una dieta balanceada y una rutina de ejercicio constante. Sin embargo, aunque suena como una excelente idea, no todos los alimentos en modo de fruta le hacen bien al estómago de tus perros. A continuación encuentras los detalles.

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¿Qué frutas debes evitar darle a tus perros?

La idea de las frutas y verduras suenan como algo completamente benéfico para el ámbito de salud en los humanos y se piensa que también para las mascotas. Sin embargo existen ciertos riesgos que pueden cambiar las cosas alrededor de una buena intención de alimentar a tu lomito. Por ello se anima a evitar las siguientes frutas con tus perros, pues suelen ocasionar problemas digestivos.

Cerezas

Como primer punto es bueno aclarar que pese a que pueden existir complicaciones importantes, puedes respirar un poco si alguna vez lo hiciste, pues puede resolverse. Ahora, el primer fruto que se recomienda no darle a tu perro es la cereza. Y es que cuando estas se rompen, suelen liberar un poco de cianuro. En ese sentido puede resultar algo tóxico y también se agrega el riesgo de los huesos que se pueden atorar en la garganta o en el tracto digestivo. Eso incluso podría ser causa de acudir al veterinario con urgencia.

Uvas

Este es el alimento que sí puede resultar en emergencia inmediata. Es extraño, pues los expertos aún no comprenden del todo por qué las uvas lastiman tanto a los perros. Sin embargo, estas y las pasas son muy tóxicas para el estómago canino. Estas generan debilidad, diarrea y vómito, situación que ha derivado incluso en daño renal agudo. Por eso, protege a tu mascota y no le des uvas ni pasas.

Aguacate

Considerado un fruto, este delicioso acompañamiento de la comida del humano, puede lastimar severamente a los perritos. Aquí la principal culpable es la persina, que genera problemas digestivos si se consume en grandes cantidades. Allí también se puede traducir en malestar estomacal, diarrea y vómitos. Mientras que el otro riesgo es el relacionado con el hueso, que puede generar asfixia o bloqueo intestinal.