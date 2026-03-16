Ernesto rompe el silencio tras su eliminación de Exatlón México: “Lo di todo en cada circuito”

La reciente salida de Ernesto Cázares de la novena temporada de Exatlón México dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada, pues al convertirse en el eliminado de la semana 24, el atleta habló sobre algunos de sus momentos más emotivos dentro de la temporada y sus sentimientos tras tener que abandonar el sueño.

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Durante su mensaje, Ernesto reconoció que la presión y los nervios estuvieron presentes en cada circuito y, a pesar de que aseguró que eran “de los buenos”, de esos que te impulsan como atleta, el final de su tiempo dentro del programa llegó.

Ernesto reconoce la intensidad de competir en Exatlón México

El pilar del Equipo Azul explicó que enfrentarse a rivales de alto rendimiento en su última carrera lo llevó a esforzarse al máximo en cada duelo: “Siempre dejé todo lo que pude en la contienda y espero que la gente lo haya sentido”, expresó. Ernesto también destacó que competir contra grandes atletas lo llevó a superar sus propios límites dentro del programa.

El emotivo mensaje de Ernesto a su equipo

Durante su despedida, Ernesto dejó en claro que la relación que construyó con sus compañeros del Equipo Azul a lo largo de las semanas fue algo especial, pues la sinergia generada lo hará extrañar mucho su tiempo dentro de la novena temporada. No obstante, también reconoció que en este tipo de competencias es inevitable llegar a un final.

Su rivalidad con Mono y el mensaje a los fans

Ernesto también se refirió a su rivalidad con Mono, en donde dejó en claro que la rivalidad es intensa, pero solo dentro de los circuitos, pues señaló que fuera de la contienda reconoce que Mono es una gran persona.

Para finalizar, Ernesto agradeció la entrega y el apoyo del público, asegurando que los fans son una de las razones por las que los competidores buscan siempre darlo todo en Exatlón México. El pilar de la marca también se dio a la tarea de aconsejar a quienes van a competir dentro de los circuitos, advirtiendo que el secreto está en “no rendirse nunca, ya que la constancia es clave para cumplir cualquier meta”.