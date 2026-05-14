Paulette rompe el silencio tras quedar en tercer lugar de Exatlón México

Paulette compartió un emotivo mensaje tras convertirse en el tercer lugar de Exatlón México. La atleta confesó que uno de sus momentos más complicados ocurrió alrededor de la semana 26, cuando pensó en abandonar la competencia. No obstante, aseguró que resistir le permitió reafirmar sus valores, agradecer a quienes la apoyaron y demostrar su fortaleza dentro y fuera de los circuitos.