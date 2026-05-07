Exatlón México | Batalla por la Super Villa 360 | Rojos defienden la Super Villa 360 y Azules llegan con todo en la recta final
La recta final se vuelve más intensa y cada punto puede cambiarlo todo dentro de la novena temporada de Extlón México.
La tensión aumenta en Exatlón México luego de que Antonio Rosique pusiera en juego la Super Villa 360 en plena recta final de la novena temporada. Los Rojos buscan defender su territorio, mientras los Azules llegan decididos a arrebatarles la comodidad. Con la presión al máximo, ambos equipos saben que cualquier error puede costarles caro rumbo al cierre de la competencia.