Exatlón México | Programa Completo | Medalla varonil, victoria del Roja y recompensa de spa marcan la semana 24
La semana 24 de Exatlón México dejó medallas decisivas, un respiro para El Equipo Rojo y una recompensa que promete recuperar fuerzas.
La semana 24 de Exatlón México estuvo marcada por la intensa lucha por las medallas. Mono Osuna conquistó la medalla varonil, mientras El Equipo Rojo logró una victoria clave que le dio un respiro. Además, Rosique sorprendió al anunciar una recompensa especial de spa para el equipo ganador.