Exatlón México | Programa Completo | ¡Semifinales de infarto! Hombres y mujeres pelean por la gran final

El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la intensidad de las semifinales femenil y varonil, donde los atletas dejaron todo en el circuito para asegurar su pase a la gran final. La jornada comenzó con un mensaje clave de Antonio Rosique, quien recordó que en esta etapa no siempre gana el más fuerte, sino quien sabe resolver los momentos de quiebre. En la rama femenil, Mati Álvarez mostró su orgullo por defender el rojo, mientras Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro salieron a pelear cada circuito. Más tarde, la semifinal varonil reunió a tres hombres en una batalla intensa donde solo uno pudo asegurar su lugar en la final, llevando la tensión al máximo.