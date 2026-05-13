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Exatlón México | Semifinal Femenil | Rosique enciende la semifinal femenil: “Gana los puntos de quiebre”

La primera semifinal femenil arranca con un mensaje claro: aquí cada punto puede definir todo.

Antonio Rosique recibió a las atletas para la primera semifinal femenil con un mensaje directo: “No necesitas imponerte en cada duelo, lo que sí necesitas es ganar los puntos de quiebre”. La frase marcó el tono de una batalla donde la estrategia y la concentración pesan tanto como la fuerza. En esta etapa, cada error cuesta caro y cada punto puede acercar a una atleta a la gran final.

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