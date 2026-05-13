Exatlón México | Mejores Momentos | Mati va con todo: defenderá su color hasta el último día

Mati Álvarez dejó claro su compromiso al asegurar: “He defendido este color y así lo voy a hacer hasta mi último día que esté aquí”, mostrando el orgullo que siente por su camino en la competencia. Mientras tanto, Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro saben que la exigencia crece y que deberán dar su máximo en cada circuito para mantenerse con vida rumbo a la gran final.

