Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos vuelven a la Villa 360 sin Humberto; Azules ya van por el Mono

El Equipo Rojo regresa a la Villa 360 tras la salida de Humberto Noriega, asumiendo que este momento podía llegar en la recta final de la competencia. Mientras procesan su ausencia, del otro lado el Equipo Azul ya piensa en su siguiente jugada: buscar la forma de sacar a Mario ‘El Mono’ Osuna. Con menos margen de error, la estrategia empieza a pesar tanto como el rendimiento en el circuito.