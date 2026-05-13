Exatlón México | Semifinal Varonil | Rosique abre la semifinal varonil: solo uno avanzará a la final

Antonio Rosique dio inicio a la primera semifinal varonil con un mensaje contundente: “La presión no cambia lo que sabes hacer”. Con esa frase, el circuito abrió para tres atletas que buscarán un solo objetivo: asegurar su lugar en la gran final de Exatlón México. La exigencia es total, la presión pesa en cada lanzamiento y solo uno logrará dar el paso definitivo hacia la última batalla de la temporada.