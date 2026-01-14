Exatlón México | Programa Completo| Tensión, advertencias y premios colosales sacuden la competencia

Exatlón México vivió un episodio decisivo rumbo a la mitad de la temporada, donde Rosique elevó la dificultad al advertir que una sola carrera definiría la medalla varonil, mientras la tensión explotó dentro del Equipo Azul por la preparación de los alimentos, los atletas enfrentaron la presión de sumar puntos clave y se anunció un premio colosal que permitirá al equipo ganador salir de los límites del programa para vivir una experiencia única fuera de la competencia.