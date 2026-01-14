inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo| Tensión, advertencias y premios colosales sacuden la competencia

La competencia entra en una fase clave y Exatlón México lo deja claro con un episodio cargado de presión, advertencias directas de Rosique, conflictos internos, medalla y un premio colosal.

Videos,
Exatlón México

Exatlón México vivió un episodio decisivo rumbo a la mitad de la temporada, donde Rosique elevó la dificultad al advertir que una sola carrera definiría la medalla varonil, mientras la tensión explotó dentro del Equipo Azul por la preparación de los alimentos, los atletas enfrentaron la presión de sumar puntos clave y se anunció un premio colosal que permitirá al equipo ganador salir de los límites del programa para vivir una experiencia única fuera de la competencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos