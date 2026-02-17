Exatlón México | Programa Completo | Rosique revela la motocicleta y crece la tensión tras el accidente de Dana
Los Azules regresaron con fuerza en la semana 21 de Exatlón México. Rosique sorprendió al revelar una motocicleta como premio máximo, aunque confirmó que Paulette no competirá por lesión. La tensión creció por el accidente de Dana y el día cerró con una guerra que pondrá a prueba la estrategia y resistencia de todos.