Exatlón México | Programa Completo | Supervivencias al límite: Exatlón México vive una noche de infarto
Las batallas por la supervivencia se convierten en el momento clave que puede cambiar el rumbo de la competencia.
Exatlón México atraviesa uno de sus programas más intensos de la temporada, donde las supervivencias se vuelven un verdadero parteaguas. Rojos y Azules dejan todo en los circuitos, conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia entre mantenerse firmes o caer en la zona de riesgo.