Exatlón México | Batalla por Medalla Grupal | La Batalla por la Medalla Grupal se vive al límite en la recta final de Exatlón México

La intensidad se apoderó de la Batalla por la Medalla Grupal en Exatlón México, donde cada recorrido por los circuitos mantuvo la tensión al máximo. En esta recta final de la competencia, la victoria representa mucho más que un triunfo, convirtiéndose en una recompensa clave para mantenerse con ventaja rumbo a las últimas semanas. Los atletas dejaron todo en cada carrera, demostrando velocidad, resistencia y una enorme determinación por seguir avanzando.