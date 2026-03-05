Exatlón México | Programa Completo | Tensión, medalla decisiva y la batalla por La Villa 360 sacude a Rojos y Azules
La semana 23 de Exatlón México elevó la tensión con el duelo por la medalla colectiva y la lucha por La Villa 360. Los Rojos celebraron una victoria importante mientras los Azules lamentaron oportunidades perdidas. Antonio Rosique recordó lo que significa perder una ventaja clave en esta etapa decisiva.