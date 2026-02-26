inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Polémica en La Villa 360, Operación Gamer y batalla por la comodidad

Exatlón México tuvo de todo: Conflictos en La Villa 360, la recompensa de Operación Gamer, celebración Roja y una intensa batalla por la comodidad.

Exatlón México

El episodio completo de Exatlón México combinó tensión y estrategia. Desde el experimento social en La Villa 360 y la polémica interna, hasta Operación Gamer y la cerrada contienda por la comodidad, Rojos y Azules vivieron una jornada clave que podría marcar el rumbo de la semana.

