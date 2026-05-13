Exatlón México: ¿Quién es la eliminada de hoy, 12 de mayo?

¡Estamos en la recta final de Exatlón México y la tensión está a todo lo que da! Esta noche, los televidentes tendrán que decir adiós a dos grandes atletas de la temporada debido a dos Duelos de Eliminación: un hombre y una mujer. Aquí te contamos quién fue la eliminada del reality hoy, martes 12 de mayo, tras 30 intensas semanas de juego.

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Exatlón México: ¿Quiénes son los semifinalistas del reality?

De momento, los atletas que se encuentran a salvo del Duelo de Eliminación de esta noche son: Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Alexis Vargas y Adrián Leo. Todos ellos están libres de peligro luego de resultar vencedores en los Blindajes, lo que deja al resto de los concursantes en la cuerda floja.

¿Quién es la eliminada del 12 de mayo de Exatlón México?

Los integrantes de Exatlón México que están en riesgo de eliminación este martes, 12 de mayo, son Humberto Noriega y Mario Osuna, en la rama varonil; y Katia Gallegos y Paulette Gallardo, en la rama femenil, lo que sugiere un enfrentamiento altamente competitivo, pues cualquiera puede resultar vencedor.

¿Cuándo es la GRAN Final de Exatlón México?

La Gran Final de la novena temporada de Exatlón México se llevará a cabo la noche de este viernes, 15 de mayo, tras 30 semanas de intensa competencia en las playas de República Dominicana. Será entonces cuando conoceremos a los grandes vencedores del reality deportivo, tanto en la rama varonil como en la femenil. ¿Será el equipo Rojo o el equipo Azul el que se lleve la corona este año?

¿A qué hora empieza la Gran Final de Exatlón México?

La Gran Final de Exatlón México arranca en punto de las 8:30 p.m. y podrá seguirse en televisión por la señal de Azteca UNO. Si prefieres el streaming, también puedes seguir la competencia a través del sitio web oficial de Azteca UNO o en la app TV Azteca En Vivo. También contaremos con un LiveBlog con el minuto a minuto de los desafíos finales en nuestra página web, para que no te pierdas de ni un sólo minuto.