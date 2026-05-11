La verdadera razón por la que fue ELIMINADA Jázmin Hernández de Exatlón México

La noche de ayer 10 de mayo, Exatlón México vivió uno de sus momentos más intensos de toda la temporada, tras la salida de Jazmín, lo que definió la línea de competidores que lucharán por la gran victoria el próximo viernes 15 de mayo del 2026. Pero entre los fans de la novena temporada surgió la duda sobre cuál fue el verdadero motivo que llevó a Jazmín a dejar la competencia, siendo este el haber perdido frente a Katya y Evelyn.

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¿Qué pasó durante la salida de Jazmín de Exatlón México?

De acuerdo con lo que se pudo observar el pasado 10 de mayo, Jazmín Hernández fue la eliminada de la semana 32 de la novena temporada de Exatlón México, tras un intenso duelo entre Katia y Evelyn, del Equipo Azul.

A pesar de su determinación, el duelo de eliminación vio a Jazmín perder cada una de sus vidas dentro del circuito, y sufriendo la estocada final frente a Katia. Ante lo sucedido, la atleta del Equipo Rojo fue reconocida por Rosique y sus compañeros por su entrega, poder y carisma dentro de la escuadra.

¿Qué dijo Jazmín tras salir de la novena temporada?

Tras su salida, la atleta de alto rendimiento y representante del Equipo Rojo reconoció que su paso por la temporada se define en aprendizaje y menciona que el momento más fuerte que ha vivido dentro de la competencia fue la noche de su salida, pues de todas las carreras solo pudo conectar un punto.

Jazmín también reconoció que siempre se debe dar el mejor esfuerzo, y admitió que lo más difícil es salir y dejar a su equipo, el cual ha sido el mejor de su vida. Además, agradeció a todos los que están detrás de Exatlón México por hacer realidad el reto. Jazmín también dio gracias a Dios, a su familia y a todos los que la apoyaron.

¿Cuándo es la final de Exatlón México?

Toma en cuenta que la semana entrante, será la última de la novena temporada y con ella llega una serie de competencias que determinarán quién se llevará el trofeo a casa. No te pierdas nada de la recta final de Exatlón México, solo por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales.