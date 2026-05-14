¿Adrián Leo o Hirochi? El atleta que podría quedar ELIMINADO hoy en Exatlón México

Mañana 15 de mayo del 2026, Exatlón México vivirá el cierre de lo que hasta ahora ha sido la contienda deportiva más intensa de todos los tiempos, y la duda que ya surge entre los fanáticos del reality deportivo es la misma: ¿quiénes serán los atletas que llegarán a la gran final?, pues esta noche Leo y Alexis disputan su lugar ante la gran final para competir con “Mono Osuna” por ser el mejor de la contienda.

Ahora lee: 5 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños con estilo K-pop Demon Hunter y celebrar como toda una guerrera d

Tanto los fans como Antonio Rosique han concordado que la novena temporada de Exatlón México se vivió de una manera diferente, pues desde el día uno, las escuadras disputaron cada reto, cada punto como si fuera el último, otorgándole a la novena temporada el título como la más competida de toda la historia de Exatlón México.

Ante ese panorama, la gran final que se vivirá por la noche del 15 de mayo del 2026 se espera que sea un encuentro explosivo que demuestre por qué los atletas de alto rendimiento se ganaron su lugar para competir en la gran final.

¿Quién ganará la oportunidad de competir en la gran final de la novena temporada de Exatlón México?

A lo largo de 32 semanas e incluso más, tanto Leo como Alexis han sobresalido dentro de su escuadra, mérito que ha sido reconocido en cada carrera, cada medalla ganada, cada ventaja obtenida y cada recompensa peleada. No obstante, los fanáticos ya tienen a su favorito, a pesar de que la conversación se encuentra fuertemente dividida.

Mientras algunos apuestan a que será Leo quien se lleve la noche y asegure su pase a la gran final, las apuestas se inclinan mayoritariamente hacia una victoria de Alexis, quien a lo largo de 32 semanas de temporada regular ha demostrado un nivel superior y constante.

A pesar de las especulaciones, lo cierto es que solo será en punto de las 8:30 de la noche que podrás saber quién será el Azul que llegará a la gran final solo por Azteca UNO.