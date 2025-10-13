Exatlón México | Duelo de Eliminación | Edna Carrillo reconoce ‘fricciones’ con Adrián Leo del Equipo Azul
Tras el triunfo en la Batalla por la Supervivencia, el Equipo Rojo se mostró sereno, pero Edna reveló tensión con Adrián Leo
Tras el triunfo en la Batalla por la Supervivencia, el Equipo Rojo se mostró sereno, pero Edna Carrillo reveló tensión con Adrián Leo, pese a que este se disculpó con ella. “Ahora que ya no somos del mismo equipo (como en Draft), ahora pudo expresar que no le caigo bien”, contó la atleta.
