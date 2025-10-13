inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Duelo de Eliminación | Edna Carrillo reconoce ‘fricciones’ con Adrián Leo del Equipo Azul

Tras el triunfo en la Batalla por la Supervivencia, el Equipo Rojo se mostró sereno, pero Edna reveló tensión con Adrián Leo

Tras el triunfo en la Batalla por la Supervivencia, el Equipo Rojo se mostró sereno, pero Edna Carrillo reveló tensión con Adrián Leo, pese a que este se disculpó con ella. “Ahora que ya no somos del mismo equipo (como en Draft), ahora pudo expresar que no le caigo bien”, contó la atleta.

