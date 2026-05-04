¿Quiénes son TODOS los hombres que llegan a la Semana Final de Exatlón México?

Hoy 4 de abril del 2026, Exatlón México entra en su semana 31 y en la recta final de la novena temporada, y es ahora que haremos un recuento de los atletas varones que se encuentran compitiendo por coronarse como el gran ganador de esta edición del reality deportivo más demandante de México.

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Han pasado 32 semanas de temporada regular en las que cada uno de los atletas ha dado gala de lo que significa ser un atleta de alto rendimiento, pues no solo ha sido un gran desgaste físico, sino también meses de aislamiento, estrés, y resiliencia mental.

¿Quiénes son los atletas varones que llegan a la semana 32 de Exatlón México ?

Equipo Rojo

Humberto Noriega

Humberto También conocido como "Prime Time" es originario de Tijuana y actualmente tiene 32 años. Dentro de la novena temporada ha sido reconocido por su fuerza, resistencia y competencia deportiva, convirtiéndose en un pilar dentro de la escuadra Roja.

Mono Osuna

Mario "El Mono" Osuna es uno de los grandes protagonistas de la escuadra Roja. Mono se ha convertido en uno de los grandes favoritos para llevarse la novena temporada gracias victorias notables como el quedarse con el último Power Token otorgado por Rosique.

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Equipo Azul:

Adrián Leo

Adrián Leo ("Mufasa" o "Black Lion") pilar del Equipo Azul, es otro de los atletas que más suenas para llegar a la gran final de la novena temporada. El pitcher profesional ha sido fuertemente reconocido por ser uno de los contendiste con mejor tiro dentro de la contienda.

Alexis Vargas

Como líder y guía del Equipo Azul Alexis, se ha consolidado como uno de los atletas más fuertes del Equipo Azul dentro de la novena temporada de Exatlón México. Alexis ha sido reconocido por contar con uno de los rendimientos más sorprendentes de la temporada consiguiendo no solo medallas, sino también acumulando riqueza al ganar unos Power Tokens.

¿Quién ganará la novena temporada de Exatlón México?

Es importante señalar que dentro de una contienda como lo es Exatlón México, cualquier cosa puede pasar y será solo cuestión de tiempo para conocer si Humberto, Mono, Alexis o Leo, llegaron al circuito final y si alguno de ellos será quien se quede con la victoria final de la novena temporada.

