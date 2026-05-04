¿Quién gana HOY lunes 4 de mayo la SUPER VILLA 360 de la novena temporada de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México ya está llegando a su final y solo faltan algunos días, varias contiendas y mucha adrenalina para conocer quienes serán atletas que lleguen a la gran final y quien será el competidor que se lleve la corona. En lo que ese día llega, la noche de hoy 4 de mayo del 2026 los equipos se enfrentarán por “La Super Villa 360?.

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¿Qué es la Super Villa 360?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer dentro de la recta final de la novena temporada las sorpresas no paran dentro de Exatlón México, y ahora los contendientes ganadores de La Super Villa 360, podrán descansar en un recinto de Lujo que les permita recobrar fuerzas y vivir experiencias de de cuidado personal que les otorguen paz mental necesaria para la semana final.

Ahora bien el equipo que no logre ganar la contienda, no regresará a la temida Barraca Metálica sino que podrán pasar sus últimas noches dentro de La Villa 360.

¿Cómo llegan los atletas a la contienda por la Super Villa 360?

Es importante dejar en claro que la última semana de Exatlón México se vivirá de manera distinta, lo que les ha llevado a los fans a especular sobre una victoria del Equipo Azul sobre la Super Villa 360. Para los fanáticos de la novena temporada han sido los Azules quienes dominaron por más tiempo este duelo pasando más noches dentro de la recompensa.

No obstante es importante señalar que dentro de los últimos días de la contienda, los Rojos han mostrado una mayor resiliencia deportiva a pesar de los tropiezos que han enfrentados, motivo por el cual sus seguidores apuestan a que será ahora que marquen su dominio en la semana 32 comenzando con ganar La Super Villa 360.

Lo único cierto es que aún faltan un par de horas para conocer qué equipo se quedará con la victoria de la semana 32 y con La Super Villa 360. Acompaña a tu escuadra favorita esta noche por Azteca Uno u por todas nuestras redes sociales.