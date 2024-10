“Es muy pesado” Ramón Garrido sobre Humberto Noriega

Sabemos que una parte fundamental para que los atletas den todo de sí durante cada competencia dentro de Exatlón México, es que además de tener un sentido de sana competencia, logren hacer un excelente equipo, sobre todo ahora que se unieron atletas completamente nuevos a esta octava temporada. Sin embargo, Ramón Garrido externó que no se sentía muy cómodo con uno de sus compañeros del equipo rojo, y en una llamada lo platicó con Kevin Berlín.

¿Qué dijo Ramón Garrido sobre Humberto Noriega?

Ante las cámaras del Exatlón, Ramón Garrido tomó unos momentos para poder platicar sus sentimientos ahora que se agregó como un miembro más del equipo rojo, y habló específicamente de uno de los atletas con quien comparte color: Humberto Noriega, esto fue lo que dijo:

Humberto se me hace una gran persona, es muy buena persona, es un gran atleta, pero en mi punto de vista sí me ha tocado ahí tener un poquito de distancia con él porque a mi punto de vista se me hace un poco pesado.

Después de eso, en pantalla logramos ver que Ramón pudo tener una plática por teléfono con su compañero de draft: Kevin Berlín, a quien no tardó en preguntarle: “¿Y allá todos son buena onda? ¿Todo relax? ¿No hay egocentrismo, no hay de que ‘yo soy el más guapo, el más fuerte, el más alto, yo jugué acá...’ ¿no?” A lo que Kevin Berlín, del equipo azul le contesta que no, que no existe nada de eso de su lado, y Ramón continuó:

Es que acá pues hay grupitos, ¿sabes? Y pues ya te dije... No es que esté en ningún grupo pero la neta que sí me la llevo chido con el Pato, con el Mario, con Ingrid, con Samanta, con Sofi, Heliud es súper buen pedo... Pero como yo te digo, yo cotorreo, soy buena onda, pero pues el otro vato pues sí es bien pesado, muy muy pesado...

A partir de esto, Kevin Berlín también pudo hablar frente a las cámaras, “Ese Humberto un poco alzado, la verdad es que no lo conozco pero por lo que se ve, por lo que me cuenta Ramón...”, dijo, y ya estando con Koke Guerrero le contó que Ramón le dijo que a Humberto “quería sacar a alguien, que le vale el equipo, le vale... Que por eso están en grupitos luego”.

¿Será que logren limar asperezas y puedan trabajar como un verdadero equipo? Keno Martell espera que sí, pero no dudó en declarar que si no se arreglan pues el equipo azul podría llegar a aprovechar esos pleitos entre los atletas del equipo rojo.

¿Cuál es el horario de Exatlón México?

Recuerda que Exatlón México tiene un nuevo horario, de lunes a viernes podrás disfrutar de la nueva temporada a partir de las 7:30 p.m., y los domingos de eliminación serán a las 8:00 p.m., todo esto a través de la pantalla de Azteca UNO, app TV Azteca En Vivo y la transmisión del sitio web.