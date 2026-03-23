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¿Se fractura el equipo Azul?: Rojos analizan el impacto de las eliminaciones en El Equipo Azul

Las recientes salidas generan dudas sobre la fortaleza del Equipo Azul en Exatlón México.

La conversación entre atletas de Exatlón México encendió el debate sobre el ánimo del Equipo Azul tras la salida de Ernesto y Doris. Algunos competidores señalaron que la energía y unidad podrían verse afectadas, mientras otros consideran que el silencio en las porras refleja un momento de presión en la recta final.

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