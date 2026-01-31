Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rojos juegan contra el tiempo y Azules llegan con fuerza a supervivencia

El programa de Exatlón México estuvo marcado por la euforia azul al regresar a La Villa 360, los mensajes picantes desde La Barraca Metálica, la advertencia de Rosique sobre la supervivencia, la creciente tensión en el Equipo Rojo, el emotivo regreso de Neto tras su accidente y la celebración colosal que llevó a los rojos a disfrutar carreras de go karts, confirmando que la competencia entra en una etapa donde lo físico, lo mental y lo emocional ya no se pueden separar.