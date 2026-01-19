“Extraño a mi mamá”: Benyamin se sincera y muestra su lado más vulnerable en Exatlón México

Es bien sabido que Exatlón México no solo se mide dentro de los circuitos y las medallas, sino también en la fortaleza emocional de los atletas. Así lo mostró recientemente Benyamin, quien decidió abrir su corazón y compartir uno de sus momentos más vulnerables desde que inició su temporada dentro de la gran familia de Exatlón México. El integrante del Equipo Rojo reconoció que atraviesa una etapa complicada, marcada por las constantes derrotas y la presión que implica no lograr los resultados esperados.

Ahora lee: Exatlón México: La poderosa lección que deja Adrián del Equipo Rojo tras su eliminación

Las derrotas del Equipo Rojo comienzan a pasar factura

Benyamin fue honesto al aceptar que en las últimas semanas El Equipo Azul ha sido mejor, advirtiendo que las constantes derrotas de su escuadra no solo afectan físicamente, sino mentalmente a todos. Para el atleta, el ganar apenas un punto de 6 disputados genera frustración, dudas y un desgaste emocional evidente, especialmente para aquellos atletas novatos que llevan más tiempo lejos de casa.

¿Qué es lo que más extraña Benyamin estando en Exatlón México?

Más allá de la competencia, Benyamin aceptó que lo que más le duele es la distancia con su familia, en especial con su madre, pues aguantando la voz, dejó en claro que extraña sus abrazos y el cariño de su madre. Con estas palabras, Benyamin dejó ver su lado más humano, recordando a todos que el encierro y la exigencia constante tienen un gran impacto emocional en los atletas.

La familia, su mayor motor para seguir en la competencia

A pesar del duro momento, Benyamin aseguró que el apoyo de su familia y de quienes están fuera de la competencia impulsándolo, son el gran motor que lo mantiene firme, pues para él, el contar con gente que lo respalde y confíe en su esfuerzo le permite darlo todo en cada circuito.

Benyamin no se rinde y sueña con llegar a la recta final

Benyamin dejó en claro que, a pesar de sus emociones, su objetivo es llegar lo más lejos posible dentro de la novena temporada de Exatlón México, “estirar la liga tanto como pueda” y, por supuesto, llegar a la última semana de la competencia.