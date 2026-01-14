Exatlón México | “Nos quedaron a deber”: Mati rompe el silencio y señala al punto débil del Equipo Rojo

Tras perder el Juego por el Beneficio, el ambiente de La Barraca Metálica fue todo menos optimista, pues El Equipo Rojo regresó con un evidente sabor amargo que llevó a Mati a una fuerte reflexión. La atleta decidió hablar con claridad sobre lo que desde su perspectiva es parte del bajo rendimiento del equipo, colocando sobre la mesa el desempeño de los hombres, señalando la falta de puntos por su parte.

Mati señala el bajo rendimiento de los hombres en Exatlón México

Mati decidió hablar frente a cámara y explicar que, a pesar de que la estrategia estaba pensada para salir fuerte desde el inicio, con Mono y Paulette, para cumplir las expectativas de todo el equipo, no se pudo conseguir un solo punto del lado de los hombres, lo que terminó con cualquier posibilidad de seguir luchando por el premio.

Lesiones, presión y falta de puntos clave

Mati reconoció que Mono no se encuentra aún al cien por ciento físicamente y que eso pudo influir en su desempeño, y agregó de manera enfática que otros atletas como Humberto, Emilio y Adrián no logran sumar puntos en momentos importantes. Del mismo modo, la atleta dejó en claro que el “lado de los hombres se percibe débil”.

¿Crisis interna en el Equipo Rojo?

Para los seguidores de la novena temporada, las palabras de Mati abren la puerta a la fractura interna que existe dentro del Equipo Rojo y, a pesar de que la atleta no mencionó conflictos personales, sí dejó en claro que existe un conflicto que comienza a pesar fuertemente en el desempeño de todo el equipo.