Exatlón México | Gran Final | ¡Emoción en la final! Los finalistas reciben el apoyo de sus familias

Los finalistas de Exatlón México vivieron uno de los momentos más emotivos de la temporada al reencontrarse con sus familiares, quienes han sido su apoyo en cada triunfo y en cada caída. Entre abrazos y lágrimas, los atletas encontraron el impulso que necesitaban para salir con todo a los circuitos de la gran final. Ese respaldo se convirtió en el motor perfecto para pelear hasta el último punto.

