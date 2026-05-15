Exatlón México | Gran Final | ¡Emoción en la final! Los finalistas reciben el apoyo de sus familias
El impulso más importante llegó antes de enfrentar los circuitos decisivos.
Los finalistas de Exatlón México vivieron uno de los momentos más emotivos de la temporada al reencontrarse con sus familiares, quienes han sido su apoyo en cada triunfo y en cada caída. Entre abrazos y lágrimas, los atletas encontraron el impulso que necesitaban para salir con todo a los circuitos de la gran final. Ese respaldo se convirtió en el motor perfecto para pelear hasta el último punto.