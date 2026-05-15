Exatlón México | Gran Final | Arranca la final! Mati, Evelyn, Alexis y Mono en el primer gran duelo

La Gran Final de Exatlón México arrancó con un enfrentamiento de alto impacto entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, dos de las atletas más fuertes de la temporada. Después, la intensidad continuó con el choque entre Alexis Barraza y Mario ‘El Mono’ Osuna, en una Batalla donde cada punto pesa rumbo al campeonato. El cierre de temporada comenzó con todo y la emoción ya está al límite.