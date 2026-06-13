Daniela se confiesa con Pablo en MasterChef 24/7 y le cuenta quién es su amor platónico: “Me gusta mucho”

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre su “shippeo”, la amistad entre Pablo y Daniela sigue fortaleciéndose y ya no solo platican de sus experiencias en MasterChef 24/7, sino que hablan de todos sus sentimientos. Fue así como Dani se sintió en confianza para platicarle a su compañero que siente una profunda atracción por dos actores y siempre ve las producciones en las que aparecen.